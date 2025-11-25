Белорус получил рекордную жировку 1624,35 рубля за однокомнатную квартиру. Подробности пишет портал pristalica.by.
В расчетно-справочном центре ЖКХ Минского района рассказали, что в октябре 2025 года 3164 человека получили жировки по тарифу, которые подразумевает полное возмещение затрат на теплоснабжение и подогрев воды.
Самая крупная сумма за жилищно-коммунальные услуги в октябре составила 1624,35 рубля за однокомнатную квартиру площадью 46,4 квадратных метра. В названную сумму вошли отопление (54,11 рубля), а также горячая вода (902,7 рубля).
Начальник РСЦ Ольга Гузенко отметила, что данная большая сумма сложилась по причине того, что житель Минского района на протяжении долгого времени не подавал показания расхода горячей воды. Она добавила, что в октябре он разово передал 118,6 куб. м. Специалист пояснила, что отопление обошлось ему по полному тарифу, а по льготному составило бы 10,89 рубля. Но указанная ситуация является исключением.
— У большинства других граждан, не занятых в экономике, суммы в квитанциях значительно ниже, — заявила Ольга Гузенко.
