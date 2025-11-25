Белорус получил рекордную жировку 1624,35 рубля за однокомнатную квартиру

Начальник РСЦ Ольга Гузенко отметила, что данная большая сумма сложилась по причине того, что житель Минского района на протяжении долгого времени не подавал показания расхода горячей воды. Она добавила, что в октябре он разово передал 118,6 куб. м. Специалист пояснила, что отопление обошлось ему по полному тарифу, а по льготному составило бы 10,89 рубля. Но указанная ситуация является исключением.