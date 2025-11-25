Ричмонд
Кайбицкую районную больницу Татарстана оснастили новым оборудованием

Медучреждение получило современный аппарат ИВЛ.

Новый аппарат искусственной вентиляции легких получила Кайбицкая центральная районная больница в Республике Татарстан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в исполнительном комитете Кайбицкого муниципального района.

С помощью современного прибора специалисты смогут оказывать качественную медицинскую помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями дыхательной системы. На нем можно с высокой точностью устанавливать индивидуальные настройки параметров дыхания. Помимо этого, данное оборудование отличается надежностью и долговечностью.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.