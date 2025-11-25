В городе Октябрьском в Башкирии облагородят сквер Губкина

Сквер им. И. М. Губкина в городе Октябрьском Республики Башкортостан благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Специалисты уже установили там фонтан с подсветкой и обустроили прилегающую территорию. В 2026 году работы планируют продолжить. По проекту мастера обновят пешеходные дорожки, установят скамейки, урны и уличные часы, модернизируют систему освещения и приведут в порядок цветники.
«Это место — значимая часть истории города Октябрьского. Многие из нас еще детьми бегали там, и здорово, что сквер Губкина обретает новую жизнь. Теперь с нетерпением ждем 2026 года, когда начнутся следующие этапы работ. Уверен, что после полного благоустройства сквер станет одним из самых любимых мест отдыха для горожан и гостей», — подчеркнул заместитель главы администрации Октябрьского Ильнур Нафиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.