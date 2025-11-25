Следователи начали проверку из-за отсутствия пандусов в Симферополе

В Симферополе следователи начали проверку после публикации видеообращения в социальных сетях от людей с ограниченными возможностями передвижения.
Сообщается, что на улице 60 лет Октября инвалиды-колясочники ежедневно сталкиваются с отсутствием пандусов. Это создает для них проблемы при выезде из дома, пересечении улиц и посещении соцобъектов. Летом граждане обращались в ответственные службы, но проблема остается нерешенной.
На основе информации из соцсетей следователи начали проверку по статье «Халатность». Они оценят действия ответственных лиц и структур, а также примут меры к восстановлению нарушенных прав маломобильных граждан.