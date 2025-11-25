Следователи начали проверку из-за отсутствия пандусов в Симферополе

Сообщается, что на улице 60 лет Октября инвалиды-колясочники ежедневно сталкиваются с отсутствием пандусов. Это создает для них проблемы при выезде из дома, пересечении улиц и посещении соцобъектов. Летом граждане обращались в ответственные службы, но проблема остается нерешенной.