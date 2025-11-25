Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи начали проверку из-за отсутствия пандусов в Симферополе

Следователи проверяют доступность городской среды для маломобильных граждан в Симферополе.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе следователи начали проверку после публикации видеообращения в социальных сетях от людей с ограниченными возможностями передвижения.

Сообщается, что на улице 60 лет Октября инвалиды-колясочники ежедневно сталкиваются с отсутствием пандусов. Это создает для них проблемы при выезде из дома, пересечении улиц и посещении соцобъектов. Летом граждане обращались в ответственные службы, но проблема остается нерешенной.

На основе информации из соцсетей следователи начали проверку по статье «Халатность». Они оценят действия ответственных лиц и структур, а также примут меры к восстановлению нарушенных прав маломобильных граждан.