В рязанской больнице № 11 открыли новую рентгенологическую операционную

Новая рентгенологическая операционная открылась в городской клинической больнице № 11 в Рязани при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили министерстве здравоохранения Рязанской области.
Современная операционная позволит внедрять современные методы лечения заболеваний урологического профиля, а также увеличить количество операций. Для создания такого многофункционального рабочего места специалисты отремонтировали помещение и оснастили его новым оборудованием. В частности, в учреждение закупили литотриптер Dornier Gemini. Он предназначен для дробления камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре без хирургического вмешательства. Также с помощью этого аппарата можно выполнять любые эндоскопические операции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.