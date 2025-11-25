В рязанской больнице № 11 открыли новую рентгенологическую операционную

Современная операционная позволит внедрять современные методы лечения заболеваний урологического профиля, а также увеличить количество операций. Для создания такого многофункционального рабочего места специалисты отремонтировали помещение и оснастили его новым оборудованием. В частности, в учреждение закупили литотриптер Dornier Gemini. Он предназначен для дробления камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре без хирургического вмешательства. Также с помощью этого аппарата можно выполнять любые эндоскопические операции.