В Калининграде запустят новый автобусный маршрут

Транспорт соединит два крупных микрорайона.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде планируют запустить новый автобусный маршрут № 22. Об этом «Клопс» сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов после оперативного совещания во вторник, 25 ноября.

С февраля рейс будет курсировать между микрорайонами Александра Космодемьянского и Сельмой. Сейчас по тому же направлению ходит маршрутка № 70, на которую регулярно жалуются пассажиры. Вероятно, автобус в будущем заменит микрики.

«Да, сейчас маршрутка 70 работает в укороченном объёме, не обеспечивает транспортную доступность. Введём 22-й маршрут, потом будем принимать решение — убирать 70-й или нет. Один из вариантов — движение через Новгородскую на Сельму», — сказал Романов.

В Калининграде лишь 4% жителей довольны работой общественного транспорта.