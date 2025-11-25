В поселке Гайны Пермского края обновят физкультурно-оздоровительный центр

Физкультурно-оздоровительный центр «Олимп» отремонтируют в поселке Гайны Пермского края, сообщили в администрации Гайнского муниципального округа. Модернизация спортобъектов проводится в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России».
Специалисты уже смонтировали новые перегородки, выполнили облицовку лестничных маршей и потолков. Сейчас они убирают строительный мусор, красят стены и укладывают линолеум. Будет также переустановлена система пожарной безопасности.
Помимо этого, в поселке строят стадион. На объекте сделали игровое поле с искусственным газоном и беговые дорожки с резиновым покрытием. На территории разместили трибуны и ограждение.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.