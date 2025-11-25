Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова рассказала, где в Калининграде уже появились новогодние украшения

К 10 декабря наряжен будет весь город.

Источник: Клопс.ru

Калининград начали украшать к Новому году. Об этом на оперативном совещании сообщила сити-менеджер Елена Дятлова во вторник, 25 ноября.

«Большие ели напротив драмтеатра уже украшены. Далее у нас сквер Энергетиков. Самые интенсивные работы по украшению города начнутся со следующей недели. Город украсят, как и в прошлом году, фонарями, гирляндами, шарами, светящимися фигурами и другими элементами, не забыв про разворотные кольца. В качестве декора будут использовать и ёлки в кадках. Конечно, ждём новую ёлку», — рассказала Дятлова.

Сити-менеджер добавила, что город засияет праздничными огнями к 10 декабря.