Дятлова рассказала, где в Калининграде уже появились новогодние украшения

«Большие ели напротив драмтеатра уже украшены. Далее у нас сквер Энергетиков. Самые интенсивные работы по украшению города начнутся со следующей недели. Город украсят, как и в прошлом году, фонарями, гирляндами, шарами, светящимися фигурами и другими элементами, не забыв про разворотные кольца. В качестве декора будут использовать и ёлки в кадках. Конечно, ждём новую ёлку», — рассказала Дятлова.