Какие законы проходят общественную экспертизу

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов рассказал в интервью проекту «Важный вопрос» о критериях отбора и том, как оценивается потенциальное влияние законов на жизнь граждан.

По закону об общественном контроле, есть конкретные сигналы, конкретные обстоятельства, на которые мы обращаем внимание, принимая решение об общественной экспертизе того или иного законопроекта или иного нормативно-правового акта. В первую очередь — социальная значимость. Общественную экспертизу проходят законопроекты социально-значимые, которые затрагивают интересы людей. Мы смотрим, каких людей, сколько их, как затронуты их интересы, как это может сказаться на их жизни, какие именно обстоятельства законопроекта могут серьезно повлиять. И тогда мы проводим общественную экспертизу законопроекта в комиссии Общественной палаты.

Что касается простых граждан, на что же важно обращать внимание в потоке? Речь ведь идет о сотнях законопроектов, не считая различные акты, положения, указы и прочие постановления. Во-первых, мы должны четко представлять структуру государства, в котором живем. Во-вторых, ориентироваться в Конституции, поскольку она является основополагающим законом, из нее исходят все дальнейшие нормативно-правовые акты, указы, постановления. Тогда понятно направление того или иного решения правительства, Государственной Думы, Совета Федерации, президента. Нужно обращать внимание на официальные сообщения, которые периодически в нашем инфопространстве появляются и говорят о том, какие именно изменения ждут нас в связи с принятыми новыми законопроектами.

Это скучно, потому что законы написаны юристами на абсолютно нечеловеческом языке. Разобраться в них сложно, но необходимо. Это часть полноценной «взрослой жизни» — как платить налоги, ходить на работу, платить за квартиру. За этим тоже надо следить, чтобы понимать, какие именно изменения в нашем государстве будут и как они повлияют на жизнь каждого.