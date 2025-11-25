Житель Гродно получил уголовное дело, пытаясь пересечь границу без очереди. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В пресс-службе отметили, что 40-летний житель Гродно, находившийся в качестве пассажира в автомобиле Volkswagen, намеревался ускорить прохождение границы в международном автодорожном пункте пропуска «Брест». В момент пересечения границы, мужчина предъявил удостоверение инвалида первой группы. Данный документ дает право прохождения границы без очереди.
Гродненец планировал пересечь границу без очереди и получил уголовное дело. Фото: sudexpert.gov.by.
Но у сотрудников пограничного контроля возникли сомнения в подлинности документа. Эксперт установил, что первоначальное содержание записи в удостоверении инвалида, которое содержало группу инвалидности, подвергалось техническому изменению способами подчистки знаков первоначальной записи, а также дописки записи «первая».
«Установлено первоначальное содержание записи — “вторая”, — пояснили в ГКСЭ.
Гродненец сообщил, что, исправив группу инвалидности, планировал пройти границу без очереди. Следователями было заведено уголовное дело по статье 380 Уголовного кодекса.
Ранее мы писали, что гродненец сходил на поминки и может сесть на три года.
Тем временем ТАСС сообщил, что премьер Литвы заявила про обсуждение повторного закрытия границы с Беларусью.
Кроме того, Польша открыла переходы Бобровники и Кузницу на границе с Беларусью.