В селе Бершеть Пермского края завершают ремонт детского сада «Умка»

Специалисты заканчивают капремонт детского сада «Умка» в селе Бершеть Пермского края, сообщили в информационном центре при администрации Пермского муниципального района. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
В учреждении уже заменили кровлю, системы водоснабжения, канализации и электрики, а также полы во всех помещениях. Еще мастера модернизировали музыкальный и спортивный залы. Раньше запланированного срока в порядок привели прилегающую территорию: там обновили беседки, установили теневые навесы, ограждение и ворота.
«Опережение графика на таких социально значимых объектах — это не просто цифры в отчете. Это реальный вклад в наше будущее. Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы ребята из Бершети и окрестных деревень ходили в современный, безопасный и яркий детский сад, который стимулирует их интерес к познанию и творчеству. Качественная инфраструктура — это фундамент для гармоничного развития личности», — отметила начальник управления образования Пермского муниципального округа Наталья Соснина.
Сейчас специалисты завершают внутренние отделочные работы, а весной они проведут озеленение. Предусмотрено, что в модернизированном учреждении воспитанников примут в начале нового учебного года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.