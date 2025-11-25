В селе Бершеть Пермского края завершают ремонт детского сада «Умка»

«Опережение графика на таких социально значимых объектах — это не просто цифры в отчете. Это реальный вклад в наше будущее. Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы ребята из Бершети и окрестных деревень ходили в современный, безопасный и яркий детский сад, который стимулирует их интерес к познанию и творчеству. Качественная инфраструктура — это фундамент для гармоничного развития личности», — отметила начальник управления образования Пермского муниципального округа Наталья Соснина.