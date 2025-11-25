Более 50 школьных классов ушли на карантин в Воронеже

В городской администрации подчеркивают, что ситуация остается под контролем и о массовой вспышке речи не идет. Для масштаба власти напомнили, что в городе функционирует 124 школы с общим количеством более 5,2 тысяч классов. Таким образом, карантин затронул менее 1% от их общего числа. В дошкольных учреждениях групп на карантине нет.