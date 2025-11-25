Более 50 школьных классов ушли на карантин в Воронеже

В Воронеже на фоне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли 51 класс в 19 школах города. Такие данные привели в мэрии по состоянию на 25 ноября.
В городской администрации подчеркивают, что ситуация остается под контролем и о массовой вспышке речи не идет. Для масштаба власти напомнили, что в городе функционирует 124 школы с общим количеством более 5,2 тысяч классов. Таким образом, карантин затронул менее 1% от их общего числа. В дошкольных учреждениях групп на карантине нет.
Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал, что за неделю с 17 по 23 ноября с симптомами ОРВИ к врачам обратились около 9,7 тысяч жителей области.