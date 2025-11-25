Ричмонд
Многодетный отец Валерий Тимохов из Слюдянки погиб в зоне СВО

Дома героя ждали три дочери и шестеро внуков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб многодетный отец Валерий Тимохов из Слюдянки. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, церемония прощания с военнослужащим состоится 27 ноября в Свято Никольском храме.

Боец учился в местном интернате, после освоил специальность помощника машиниста электровоза. Смысл своей жизни он находил в семье — вместе с женой воспитывал трех дочерей, а после у них появилось шестеро внуков.

— Валерий Тимохов был веселым, много времени проводил за чтением книг. Неплохо разбирался в технике, увлекался ремонтом компьютеров. Более 30 лет посвятил железной дороге — трудился сварщиком, монтером пути. За год до достижения льготной пенсии уволился, было сложно работать по состоянию здоровья, — вспоминают в администрации.

«За ленточку» герой отправился, подписав контракт. Стрелок радиотелефонист пал при выполнении боевого задания 28 июня 2025 года. Ему было 55 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Алексей Львов из Тулунского района погиб в зоне СВО.