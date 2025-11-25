Многодетный отец Валерий Тимохов из Слюдянки погиб в зоне СВО

— Валерий Тимохов был веселым, много времени проводил за чтением книг. Неплохо разбирался в технике, увлекался ремонтом компьютеров. Более 30 лет посвятил железной дороге — трудился сварщиком, монтером пути. За год до достижения льготной пенсии уволился, было сложно работать по состоянию здоровья, — вспоминают в администрации.