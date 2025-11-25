В Самарской областной детской больнице построят операционный блок

На территории больницы специалисты возвели отдельное здание, которое соединено с основным корпусом учреждения. Там разместят отделение реанимации на восемь коек, которое по площади втрое больше действующего подразделения. Также предусмотрены три просторные операционные и противошоковая палата для оказания экстренной помощи. Уже в начале 2026 года в современных операционных примут первых пациентов.