В Самарской областной детской больнице построят операционный блок

Современный операционный блок появится в Самарской областной детской клинической больнице имени Н. Н. Ивановой в соответствии с целями и задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
На территории больницы специалисты возвели отдельное здание, которое соединено с основным корпусом учреждения. Там разместят отделение реанимации на восемь коек, которое по площади втрое больше действующего подразделения. Также предусмотрены три просторные операционные и противошоковая палата для оказания экстренной помощи. Уже в начале 2026 года в современных операционных примут первых пациентов.
«Ключевой особенностью нового отделения являются современная система вентиляции, обеспечивающая стерильность благодаря непрерывной фильтрации и обеззараживанию воздуха, а также особая планировка, предназначенная для оперативного поступления пациентов. Стены будут покрыты специальными антибактериальными панелями, легко поддающимися дезинфекции», — рассказала главный врач Самарской областной детской клинической больницы Ольга Галахова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.