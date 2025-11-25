В Калининграде хирурги провели сложную операцию женщине с двумя онкологическими заболеваниями

В онкоцентре Калининграда провели сложную операцию 76-летней пациентке с двумя онкологическими заболеваниями. Как рассказали в медучреждении, женщине удалили опухоли слюнной железы, шейных лимфатических узлов и часть легкого.
Горожанку уже оперировали в 2022-м, а в 2023 году были диагностированы рецидив и образование в легком.
Нынешнее одномоментное вмешательство помогло избежать повторного наркоза и сократить время восстановления.
Сложность операции, которая прошла успешно, заключалась в объеме вмешательства и возрасте пациентки.
И.о. главного врача онкоцентра Степан Миракян отметил важность командной работы медиков и их профессионализм.
Пациентка уже выписана и продолжит лечение.