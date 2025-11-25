Раскрыт механизм негативного воздействия флуоксетина на яичники

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что флуоксетин — действующее вещество популярного антидепрессанта — препятствует поступлению серотонина в созревающие яйцеклетки, а также снижает активность генов, управляющих развитием фолликулов в яичниках. Все это приводит к замедлению созревания половых клеток и уменьшению числа овуляций, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Наше исследование впервые вскрывает прямой молекулярный механизм негативного действия флуоксетина на яичник. Мы показали, что препарат действует не на уровне мозга и общей гормональной системы, а бьет прицельно по яйцеклетке, нарушая ее коммуникацию с фолликулярными клетками. Это ухудшает качество яйцеклеток еще до овуляции, что создает риски для успешного оплодотворения и дальнейшего развития эмбриона», — пояснил доцент МГУ имени Ломоносова (Москва) Денис Никишин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Ученые уже несколько лет изучают то, как популярный антидепрессант флуоксетин воздействует на организм млекопитающих. Недавно им удалось показать, что прием этого препарата негативным образом влияет на созревание яйцеклеток в яичниках самок мышей, что на 18% снизило вероятность успешного зачатия потомства. При этом ученые не обнаружили свидетельств того, что флуоксетин ухудшил качество зрелых яйцеклеток и фертильность полученного потомства.
Открытие побудило ученых изучить механизмы развития этого побочного эффекта. Для этого исследователи проследили за тем, как меняется уровень серотонина в половых органах у самок мышей, получавших флуоксетин. Данный препарат существенным образом снижает концентрацию этого гормона, необходимого для развития яйцеклеток, что потенциально может негативно сказаться на их созревании и работе всех яичников в целом.
Проведенные учеными наблюдения показали, что прием флуоксетина не вызвал изменений в уровне половых гормонов и сбоев в менструальном цикле, однако при этом антидепрессант заблокировал накопление серотонина в растущих яйцеклетках. Также он снизил активность генов, отвечающих за взаимодействие яйцеклеток с окружающими тканями и формирование фолликулов — клеточных структур, внутри которых созревают яйцеклетки.
Перемены привели к тому, что у взрослых мышей, получавших флуоксетин, примерно на 30% уменьшилось количество зрелых яйцеклеток, способных к оплодотворению. Это негативным образом влияет на успешность продолжения рода и ухудшает качество яйцеклеток еще до овуляции, что следует учитывать при подборе антидепрессантов для пациенток, планирующих беременность, подытожил Никишин.