Раскрыт механизм негативного воздействия флуоксетина на яичники

Ученые уже несколько лет изучают то, как популярный антидепрессант флуоксетин воздействует на организм млекопитающих. Недавно им удалось показать, что прием этого препарата негативным образом влияет на созревание яйцеклеток в яичниках самок мышей, что на 18% снизило вероятность успешного зачатия потомства. При этом ученые не обнаружили свидетельств того, что флуоксетин ухудшил качество зрелых яйцеклеток и фертильность полученного потомства.