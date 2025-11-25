Ричмонд
В городе Кирсанове Тамбовской области обновят Зеленую площадь

Завершена реконструкция мемориала «Борцам за дело Революции».

Работы по благоустройству Зеленой площади в городе Кирсанове Тамбовской области, которые проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», находятся на завершающем этапе, сообщили в администрации города.

«Мы стремимся создать пространство, которое станет местом притяжения горожан и гостей нашего города. Уже установлены новые современные скамейки, завершены отделка чаши фонтана и реконструкция мемориала “Борцам за дело Революции”. Эти изменения преобразят облик центра города и сделают его еще привлекательнее», — подчеркнул заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кирсанова Юрий Глистин.

Кроме того, специалисты выполнили санитарный спил старых деревьев и высадили можжевельник казацкий, барбарис и кусты гортензии.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.