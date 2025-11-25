КГК заявил про коррупцию в Академии наук при разработке белорусского электромобиля

КГК заявил о коррупции в Академии наук при разработке белорусского электрокара. Подробности сообщил глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Об этом сообщает sb.by.
— В ходе контрольно-аналитических мероприятий в системе Академии наук был вскрыт ряд коррупционных проявлений, — обратил внимание председатель КГК.
Василий Герасимов уточнил, что Объединенном институте машиностроения (речь идет про разработку электромобиля) замдиректора предложил директору схему обогащения, когда часть денег, выделенных на разработку электромобиля, выплачивались девяти сотрудникам. Он добавил, что затем половина забиралась, делилась уже между четырьмя сотрудниками. Речь идет про директора, заместителя директора, главного бухгалтера, экономиста.
— При этом львиную долю забирал себе замдиректора, — подчеркнул глава КГК Беларуси.
По его словам, этого тоже оказалось мало и начали зарабатывать на поставках оборудования. Герасимов отметил, когда закупали электробатарею, стоимость которой 60 тысяч, сказали добавить еще.
