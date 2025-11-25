Началась гибель птиц из-за примерзания ко льду в Петербурге

Если птица держит крылья ровно, не дергается, у нее не топорщатся перья и нет следов крови, а также если на оперении нет налипшего льда, то ей, скорее всего, не нужна помощь человека. Также нужно внимательно осмотреть место, где она сидит. Если поверхность льда ровная, без признаков полыньи и протаивания, то можно оставить животное.