Началась гибель птиц из-за примерзания ко льду в Петербурге

На водоемах в Петербурге начинает появляться лед, который представляет опасность для птиц. В службе спасения «Кошкиспас» рассказали, как уберечь пернатых от ужасной гибели.
Птицы могут примерзнуть к кромке льда лапками или крыльями. Обездвиженные крылатые либо умирают на месте сами, либо их добивают кошки, собаки, лисы. Это касается и домашних питомцев. Тем не менее травмированным и ослабленным невольникам можно помочь.
«Чтобы удостовериться, что птица именно примерзла, а не просто сидит на льду, поджав лапки под себя, пожалуйста, попробуйте спугнуть птиц. Для этого бывает достаточно взмахнуть сумкой или пакетом», — объясняют спасатели.
Если птица держит крылья ровно, не дергается, у нее не топорщатся перья и нет следов крови, а также если на оперении нет налипшего льда, то ей, скорее всего, не нужна помощь человека. Также нужно внимательно осмотреть место, где она сидит. Если поверхность льда ровная, без признаков полыньи и протаивания, то можно оставить животное.
Представители «Кошкиспаса» просят сообщать им о проблемных птицах, в том числе о попавших в беду лебедях, которых еще можно встретить на водоемах в это время года.