В Омске пройдут мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья

В этом году участники будут состязаться в шести дисциплинах: шашки, настольный теннис, дартс, игра «Корнхолл», стрельба из электронного оружия и настольный теннис для слабовидящих «шоудаун». Соревнования пройдут как в личном, так и командном зачете. Базой для проведения станет СК «Юность». Помимо спортивных состязаний, омичей с ограниченными возможностями здоровья на этой неделе ждут концертные программы, благотворительные акции, творческие встречи и кинопоказы.