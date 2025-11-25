Ричмонд
В Омске пройдут мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья

Спартакиада «Сильные духом» состоится в последний день ноября на базе спорткомплекса «Юность», а в течение недели — концертные программы и благотворительные акции.

Источник: Комсомольская правда

На базе спортивного комплекса «Юность» им. С. С. Бовкуна пройдут соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивный праздник, который состоится 30 ноября, приурочен к Международному дню инвалидов, отмечаемому 3 декабря.

В этом году участники будут состязаться в шести дисциплинах: шашки, настольный теннис, дартс, игра «Корнхолл», стрельба из электронного оружия и настольный теннис для слабовидящих «шоудаун». Соревнования пройдут как в личном, так и командном зачете. Базой для проведения станет СК «Юность». Помимо спортивных состязаний, омичей с ограниченными возможностями здоровья на этой неделе ждут концертные программы, благотворительные акции, творческие встречи и кинопоказы.