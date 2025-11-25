Омский губернатор переназначил заместителей министров в трех ведомствах

В понедельник, 24 ноября, губернатор Виталий Хоценко переназначил четырех заместителей министров на стандартный срок в еще один год. Распоряжения об этом опубликованы на сайте облправительства 25 ноября.
В минкульте переназначена Светлана Бакулина, работающая на посту с февраля 2021 года.
Игорь Лукьянов еще год отработает первым заместителем министра промышленности и торговли. С ноября 2015 года у него был статус одного из заместителей министра транспорта и инновационных технологий. Первым заместителем министра в минпроме он стал с октября 2022 года.
В минисельхозе губернатор переназначил первого заместителя Олега Колесникова и замминистра Николая Филонова. Колесников работает в этом качестве с весны 2020 года. Филонов с сентября того же года.
Ранее мы сообщали, что переназначен областной замминистра здравоохранения Андрей Сухарев.