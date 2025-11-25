Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский губернатор переназначил заместителей министров в трех ведомствах

Решения касаются минсельхоза, минкульта и министерства промышленности и торговли.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 24 ноября, губернатор Виталий Хоценко переназначил четырех заместителей министров на стандартный срок в еще один год. Распоряжения об этом опубликованы на сайте облправительства 25 ноября.

В минкульте переназначена Светлана Бакулина, работающая на посту с февраля 2021 года.

Игорь Лукьянов еще год отработает первым заместителем министра промышленности и торговли. С ноября 2015 года у него был статус одного из заместителей министра транспорта и инновационных технологий. Первым заместителем министра в минпроме он стал с октября 2022 года.

В минисельхозе губернатор переназначил первого заместителя Олега Колесникова и замминистра Николая Филонова. Колесников работает в этом качестве с весны 2020 года. Филонов с сентября того же года.

Ранее мы сообщали, что переназначен областной замминистра здравоохранения Андрей Сухарев.