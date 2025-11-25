В Поморье обновили клинико-диагностическую лабораторию Котласской больницы

Модернизированную в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» клинико-диагностическую лабораторию открыли в Котласской центральной городской больнице (ЦГБ) в Архангельской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В лаборатории установили новую систему вентиляции. Также туда приобрели более 100 единиц современного оборудования. Это позволит специалистам проводить все виды исследований с высокой точностью.
«Клинико-диагностическая лаборатория — важное подразделение нашей больницы. На юге области это самая крупная профильная служба, специалисты которой ежегодно проводят более трех миллионов исследований. Мы создали просторное и светлое помещение, комфортное для работы наших сотрудников, а это около 60 профессионалов», — сказал главный врач Котласской ЦГБ Хизри Ильясов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.