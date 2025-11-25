В Иркутской области 30 школьников получат губернаторские премии

— Создание условий для развития талантов детей и молодежи — одна из ключевых задач нацпроекта «Молодежь и дети», а это в том числе возможности участия школьников и студентов в конкурсных мероприятиях, получать поддержку и признание, — отметил исполняющий обязанности министра образования Максим Парфенов. — В области развивается система поддержки одаренных детей, включающая региональные выплаты студентам, почетный знак «Золотая медаль» и работу центра выявления талантов «Персей».