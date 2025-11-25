Ричмонд
В Иркутской области 30 школьников получат губернаторские премии

Каждый из учащихся получит 25 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области подвели итоги конкурса на присуждение премий губернатора одаренным школьникам. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

В этом году в конкурсе участвовали 125 учащихся 14−18 лет из 27 муниципалитетов. Наибольшее количество участников представили Иркутск, Братск, Ангарск, Слюдянский и Тайшетский районы. Победителями стали 30 школьников, набравших наибольшее количество баллов. Каждый из них получит премию в размере 25 тысяч рублей.

— Создание условий для развития талантов детей и молодежи — одна из ключевых задач нацпроекта «Молодежь и дети», а это в том числе возможности участия школьников и студентов в конкурсных мероприятиях, получать поддержку и признание, — отметил исполняющий обязанности министра образования Максим Парфенов. — В области развивается система поддержки одаренных детей, включающая региональные выплаты студентам, почетный знак «Золотая медаль» и работу центра выявления талантов «Персей».

Напомним, этот конкурс проводится ежегодно для школьников, достигших успехов в интеллектуальной, научно-технической, творческой и спортивной деятельности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Владимир Путин подарил щенка 12-летней школьнице из Иркутской области.