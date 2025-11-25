Ричмонд
Пропавшего уфимца нашли мертвым: поиски шли 39 дней

Пропавшего 39 дней назад уфимца обнаружили мертвым.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прекратились поиски 57-летнего жителя Уфы, который пропал без вести 14 октября. Об этом сообщили активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщили добровольцы в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте», мужчина был найден погибшим. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Обстоятельства исчезновения и причина смерти мужчины в настоящее время не разглашаются. Поиски продолжались 39 дней.

