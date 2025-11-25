Для участников СВО в Крыму разработали 20 экскурсионных маршрутов

Участники образовательного проекта «Школа экскурсоводов» создали экскурсионные программы для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в республике. При разработке учитывались пожелания и замечания самих ветеранов спецоперации. Экскурсоводов обучают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».