Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве родственников Шаляпина

В Волгограде следователи вернулись к расследованию дела о жестокой расправе над бабушкой певца Прохора Шаляпина, совершенной 29 лет назад. Тогда в квартире были обнаружены два тела — пенсионерки и ее дочери. Спустя 24 года был задержан единственный подозреваемый, но его обвинили лишь в одном убийстве. В подробностях запутанной истории разбиралась «Газета.Ru».