В Нефтегорске Самарской области обновили детский сад «Сказка»

Детский сад «Сказка» в городе Нефтегорске Самарской области отремонтировали при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Нефтегорского муниципального района.
«Капитальный ремонт в детском саду охватил практически все здание. Был проведен ремонт кровли, замена оконных блоков, инженерных сетей и коммуникаций. В группах первого этажа смонтированы теплые полы, чтобы маленьким воспитанникам было уютно даже в морозы. Обустроены буфетные, современный медицинский кабинет и пищеблок. Были проведены отделочные работы: укладка напольного покрытия, монтаж подвесных потолков и дверных конструкций», — сказал заместитель главы муниципального района по социальным вопросам Сергей Абрамович.
В детском саду теперь открыты современные группы, обустроены безопасные игровые и развивающие зоны. Также там появилось новое пространство для создания музея.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.