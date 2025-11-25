В Нефтегорске Самарской области обновили детский сад «Сказка»

«Капитальный ремонт в детском саду охватил практически все здание. Был проведен ремонт кровли, замена оконных блоков, инженерных сетей и коммуникаций. В группах первого этажа смонтированы теплые полы, чтобы маленьким воспитанникам было уютно даже в морозы. Обустроены буфетные, современный медицинский кабинет и пищеблок. Были проведены отделочные работы: укладка напольного покрытия, монтаж подвесных потолков и дверных конструкций», — сказал заместитель главы муниципального района по социальным вопросам Сергей Абрамович.