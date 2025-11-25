Омичка ранила сожителя ножом и не смогла обжаловать приговор

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора 48-летней омичке, осужденной за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителю с применением ножа. Об этом рассказала 25 ноября облпрокуратура.
«Установлено, что в вечернее время 23 июня 2024 года женщина в процессе приготовления ужина на кухне поссорилась со своим сожителем по поводу отсутствия у него работы. В ходе конфликта она нанесла ему удар ножом в живот», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Вину в совершении преступления обвиняемая не признала, утверждая, что травмы мужчина нанес себе самостоятельно.
Кировский райсуд Омска назначил осужденной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.
Ранее «КП Омск» сообщила, что экс-депутату Сергею Калинину смягчили приговор за мошенничество.