Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка ранила сожителя ножом и не смогла обжаловать приговор

Решение о лишении свободы на 1,5 года осталось в силе.

Источник: Комсомольская правда

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора 48-летней омичке, осужденной за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителю с применением ножа. Об этом рассказала 25 ноября облпрокуратура.

«Установлено, что в вечернее время 23 июня 2024 года женщина в процессе приготовления ужина на кухне поссорилась со своим сожителем по поводу отсутствия у него работы. В ходе конфликта она нанесла ему удар ножом в живот», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Вину в совершении преступления обвиняемая не признала, утверждая, что травмы мужчина нанес себе самостоятельно.

Кировский райсуд Омска назначил осужденной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.

Ранее «КП Омск» сообщила, что экс-депутату Сергею Калинину смягчили приговор за мошенничество.