В Пермском крае сократят время продажи алкоголя

ПЕРМЬ, 25 ноя — РИА Новости. Время продажи алкогольной продукции в магазинах Пермского края с 1 марта ограничат периодом с 8.00 до 22.00, сократив на один час, говорится в постановлении краевого правительства.
«(Розничная продажа алкоголя не допускается — ред.) с 22.00 до 8.00 по местному времени», — указано в постановлении правительства Пермского края об изменении условий реализации спиртного.
Документ опубликован на сайте, где размещаются принятые властями правовые акты, и вступит в силу 1 марта 2026 года. Он подписан губернатором Дмитрием Махониным 20 ноября.
Сейчас розничная продажа алкоголя в регионе разрешена с 8.00 до 23.00.
Ранее краевые власти, анонсируя меру, сообщали, что она направлена на обеспечение общественного порядка и комфортной среды проживания.