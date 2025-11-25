Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае сократят время продажи алкоголя

Власти Прикамья на час сократили время для продажи алкоголя с марта 2026 года.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 25 ноя — РИА Новости. Время продажи алкогольной продукции в магазинах Пермского края с 1 марта ограничат периодом с 8.00 до 22.00, сократив на один час, говорится в постановлении краевого правительства.

«(Розничная продажа алкоголя не допускается — ред.) с 22.00 до 8.00 по местному времени», — указано в постановлении правительства Пермского края об изменении условий реализации спиртного.

Документ опубликован на сайте, где размещаются принятые властями правовые акты, и вступит в силу 1 марта 2026 года. Он подписан губернатором Дмитрием Махониным 20 ноября.

Сейчас розничная продажа алкоголя в регионе разрешена с 8.00 до 23.00.

Ранее краевые власти, анонсируя меру, сообщали, что она направлена на обеспечение общественного порядка и комфортной среды проживания.