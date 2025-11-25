В Ростовской области введут дифференцированные тарифы на электричество

Первый льготный диапазон (от 400 до 3200 кВт/ч в месяц) ю Тариф в этом случае будет зависеть от оснащенности жилья электроплитами и электроотопительным оборудованием. Для сельской местности лимит потребления будет выше. Тариф же останется на нынешнем уровне. Это значит, что большинство жителей области с умеренным потреблением не увидят изменений в платежах.