В Ростовской области введут дифференцированные тарифы на электричество

С 1 января 2026 года в Ростовской области введут дифференцированные тарифы на электроэнергию. Размер платы будет напрямую зависеть от объема потребления энергоресурса, сообщают донские власти.
Новая система защитит добросовестных жителей региона, рационально использующих электричество для бытовых нужд. При этом за повышенное потребление будут назначать более высокую плату. Вместо социальной нормы введут три четких диапазона потребления с разной стоимостью.
Первый льготный диапазон (от 400 до 3200 кВт/ч в месяц) ю Тариф в этом случае будет зависеть от оснащенности жилья электроплитами и электроотопительным оборудованием. Для сельской местности лимит потребления будет выше. Тариф же останется на нынешнем уровне. Это значит, что большинство жителей области с умеренным потреблением не увидят изменений в платежах.
Льготная норма будет единой для всех домохозяйств, независимо от количества прописанных человек, и будет превышать текущую социальную норму для больших семей от восьми человек. Для домов с электроплитами и электроотоплением объем льготного диапазона увеличат, а плата не изменится.
Второй средний диапазон (свыше первого и до 6000 кВт/ч). Здесь тариф будет соответствовать нынешней стоимости сверх социальной нормы.
Третий повышенный диапазон (более 6000 кВт/ч в месяц). В данном случае тариф приблизят к рыночным ценам, как для коммерческих потребителей.
— Дифференцированные тарифы — простой и понятный подход: чем больше потребляешь, тем выше цена. Но главная задача — сделать оплату справедливой. Для подавляющего большинства жителей тарифы останутся прежними, а для кого-то снизятся, — прокомментировал руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.
Добавим, подобный подход уже успешно применяется в 76 регионах страны.