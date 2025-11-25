В Калининграде дублёр двухъярусного моста не готов даже наполовину, срок отодвинулся минимум на год

Подрядчик АО «Бамтоннельстрой-МОСТ» начал стройку летом 2021-го. Тогда было объявлено, что она завершится к концу 2025-го. Судя по заявлению строителей, и 2026-й не окончательный срок: называется дата в 2029 году. Задержки связывают с недостаточным финансированием со стороны заказчика.