В Калининграде дублёр двухъярусного моста не готов даже наполовину, срок отодвинулся минимум на год

В Калининграде техническая готовность дублёра двухъярусного моста составляет 45,2%. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного отдела администрации Антон Романов на оперативном совещании во вторник, 25 ноября.
«В соответствии с контрактом срок строительно-монтажных работ продлён до 31 октября 2026 года», — сказал чиновник.
Подрядчик АО «Бамтоннельстрой-МОСТ» начал стройку летом 2021-го. Тогда было объявлено, что она завершится к концу 2025-го. Судя по заявлению строителей, и 2026-й не окончательный срок: называется дата в 2029 году. Задержки связывают с недостаточным финансированием со стороны заказчика.
Из-за затягивания пуска нового моста откладывается реконструкция эстакады. Планируется, что путепровод на Ленинском проспекте будут разбирать, но это случится только после того, как транспорт пойдёт через дублёр двухъярусного.
До этого времени мэрия вынуждена ежегодно латать старый мост.