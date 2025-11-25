В подмосковном Щелкове реконструируют парк культуры и отдыха

Щелковский городской парк культуры и отдыха в Московской области реконструируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты уже обновили пешеходные дорожки, а перед главной сценой выложили тротуарную плитку. Сейчас мастера обустраивают детскую игровую площадку и спортивное пространство с двумя зонами для игры в волейбол, теннисными столами и современными тренажерами. Также они приступили к дополнительному озеленению территории. Работы выполнили уже более чем на 50%.
Со стороны заднего фасада Дворца культуры специалисты обустроят событийную площадь с выходом на центральную аллею, установят качели и разобьют цветник. Также они смонтируют освещение, оборудуют детский автогородок и площадки для выгула собак. Открыть благоустроенное общественное пространство планируют во второй половине следующего года.
«Особое внимание уделяем природе. Под контролем дендрологов проводится санитарная очистка сухостоя, чтобы обновленный парк оставался зеленым и безопасным. Весной там высадят новые молодые деревья и кустарники», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.