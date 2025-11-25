Лайнер Astoria Grande из Сочи совершил успешный заход в порт Стамбула

Круизный лайнер Astoria Grande, которому ранее был запрещен вход в стамбульский порт, успешно прибыл в турецкий мегаполис в рамках нового маршрута, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судоходной компании «Аквилон».
Согласно утвержденному расписанию, судно покинет Стамбул сегодня вечером, чтобы продолжить путешествие по турецким курортам Кушадасы, Измиру и Амасре, а также посетит египетскую Александрию. Завершение текущего круизного рейса и возвращение лайнера в сочинский порт ожидается шестого декабря.
Напомним, что в двадцатых числах ноября администрация порта Стамбула без каких-либо официальных разъяснений отказала судну в разрешении на швартовку. Это вынудило лайнер прервать запланированный маршрут и взять курс обратно в Сочи, куда он благополучно вернулся 22 ноября, завершив двухнедельное плавание.
В связи с произошедшим инцидентом судовладелец произвел компенсационные выплаты всем пассажирам того рейса. Возмещение включало полную стоимость несостоявшихся стамбульских экскурсий, дополнительное начисление 50 евро на личный бортовой счет каждого туриста и предоставление 25-процентной скидки на следующую круизную поездку.