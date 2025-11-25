Лайнер Astoria Grande из Сочи совершил успешный заход в порт Стамбула

Напомним, что в двадцатых числах ноября администрация порта Стамбула без каких-либо официальных разъяснений отказала судну в разрешении на швартовку. Это вынудило лайнер прервать запланированный маршрут и взять курс обратно в Сочи, куда он благополучно вернулся 22 ноября, завершив двухнедельное плавание.