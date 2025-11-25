За шесть лет объем работ в стройотрасли России вырос на 33%

Министр строительства Якутии Виктор Романов подчеркнул, что программа переселения из аварийного жилья является одной из самых ожидаемых и важных для жителей: «Мы видим огромную благодарность людей. Тот факт, что около 50 тыс. якутян получили новое жилье, свидетельствует о результативном взаимодействии республиканских и муниципальных органов власти со строительным комплексом. Мы не просто освобождаем от аварийного фонда почти млн квадратных метров, мы кардинально меняем качество жизни десятков тысяч семей, обеспечивая их безопасным и современным жильем. Реализация национального проекта “Инфраструктура для жизни” при поддержке президента России Владимира Путина делает эту программу ключевой для улучшения условий жизни наших граждан».