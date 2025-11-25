В поселке Пачелма Пензенской области отремонтируют детский сад «Росток»

Здание детского сада «Росток» в поселке Пачелма в Пензенской области модернизируют по нацпроекту «Молодежь и дети». Работы запланированы на 2026 год, сообщили в министерстве образования региона.
В детском саду обновят стены, полы, потолки и дверные блоки, заменят систему отопления, электропроводку, сантехническое оборудование. На время ремонта 75 воспитанников будут ходить в другое дошкольное учреждение под названием «Солнышко».
«Мы продолжаем создавать комфортные условия в детских садах Пензенской области. В этом году в регионе были отремонтированы два дошкольных образовательных заведения. В рамках нацпроекта “Молодежь и дети” в 2026 году в пензенском регионе будут отремонтированы пять детских садов, в том числе в Пачелме», — подчеркнул министр образования Пензенской области Алексей Фомин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.