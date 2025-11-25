В поселке Пачелма Пензенской области отремонтируют детский сад «Росток»

«Мы продолжаем создавать комфортные условия в детских садах Пензенской области. В этом году в регионе были отремонтированы два дошкольных образовательных заведения. В рамках нацпроекта “Молодежь и дети” в 2026 году в пензенском регионе будут отремонтированы пять детских садов, в том числе в Пачелме», — подчеркнул министр образования Пензенской области Алексей Фомин.