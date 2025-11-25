Евгений Плющенко подал жалобу на мать воронежской фигуристки Костылевой

2-кратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Информацию об этом 3-кратный чемпион мира разместил в своем телеграм-канале.
У именитого спортсмена возникли разногласия с матерью своей подопечной Елены Костылевой из Воронежа — Ириной Костылевой.
По словам Плющенко, мать 14-летней спортсменки удаляли с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Елена Костылева стала второй на всероссийском турнире «Сердце Сибири».