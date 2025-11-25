В Шатровском округе Курганской области открыли 2 новых медпункта

Два модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) открыли в селах Кондинское и Камышевка в Курганской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Шатровского муниципального округа.
ФАПы сконструировали с помощью современных технологий быстровозводимого строительства. Специалисты подключили эти лечебные учреждения ко всем необходимым инженерным сетям. Внутри ФАПов оборудовали приемный и процедурный кабинеты, смотровые помещения, санитарную комнату, специально адаптированную для маломобильных пациентов, а также комфортабельный холл.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.