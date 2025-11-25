После публикации «Клопс» прокуратура заинтересовалась детсадом в Пионерском, который трещит по швам из-за переполненных групп

После публикации «Клопс» прокуратура Калининградской области заинтересовалась детсадом в Пионерском, который трещит по швам из-за переполненных групп. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 25 ноября.
«Светлогорская межрайонная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав воспитанников дошкольных образовательных учреждений в Пионерском. В публикациях сообщается, что в связи с ремонтом в здании одного из детских садов воспитанники переведены в другое учреждение, в результате чего оно оказалось переполнено. Кроме того, указано на нарушение сроков выполнения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Эксперты дадут оценку исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению сроков муниципального контракта на ремонт детского сада.
Малыши, которые ходили в закрывшийся на ремонт детский сад № 2 в Пионерском, вынуждены тесниться в многолюдных группах другого учреждения. Людям обещали, что все неудобства только до 10 декабря. Но, похоже, дело затягивается на гораздо более долгий срок, рассказали «Клопс» родители ребят.