После публикации «Клопс» прокуратура заинтересовалась детсадом в Пионерском, который трещит по швам из-за переполненных групп

«Светлогорская межрайонная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав воспитанников дошкольных образовательных учреждений в Пионерском. В публикациях сообщается, что в связи с ремонтом в здании одного из детских садов воспитанники переведены в другое учреждение, в результате чего оно оказалось переполнено. Кроме того, указано на нарушение сроков выполнения ремонтных работ», — говорится в сообщении.