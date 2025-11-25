Более 70 тысяч cубъектов МСП получили поддержку Российского экспортного центра

«История последнего крупного контракта заслуживает особого внимания. Два года назад в кулуарах премии “Экспортер года” я познакомился с египтянином, который долгое время задавал мне вопросы о производстве, технологиях и различных процессах. За месяц до награждения в этом году ведущий египетский девелопер вышел к нам с эксклюзивным контрактом и меморандумом о намерениях. Оказалось, что тот египтянин был представителем компании», — вспомнил Александр Бояринцев.