Неприятный запах в Нижнем Новгороде устранят к лету 2026 года

В этом году нижегородцы направили 3752 обращения по поводу неприятного запаха, особенно из верхней части города. По словам губернатора, проблема связана со станцией аэрации, где ранее нарушалась технология обработки стоков. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии.
Он отметил, что первый этап реконструкции станции завершён, сейчас идут проверки нового стока и готовится пусконаладка. Для устранения запаха требуется 3−4 месяца на созревание бактерий и формирование ила. Ожидается, что к концу весны или началу лета 2026 года функционирование станции выйдет на должный технологический уровень.
Никитин подчеркнул, что станция аэрации — уникальное сооружение, построенное 50 лет назад, и впервые проходит реконструкцию. На второй этап работ, который продлится до 2029 года, выделено 20 млрд рублей. Уже сейчас изменение технологии позволило снизить неприятные запахи, а окончательное решение проблемы ожидается в ближайшие годы.