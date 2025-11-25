Неприятный запах в Нижнем Новгороде устранят к лету 2026 года

В этом году нижегородцы направили 3752 обращения по поводу неприятного запаха, особенно из верхней части города. По словам губернатора, проблема связана со станцией аэрации, где ранее нарушалась технология обработки стоков. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии.