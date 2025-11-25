В Архангельской области отремонтируют 27 км трассы Коноша — Вельск

Автодорогу Коноша — Вельск в Архангельской области приведут в нормативное состояние при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Работы проведут на отрезке протяженностью 27 км от поворота на поселок Солгинский до села Пежма. Полностью завершить ремонт планируют к концу октября 2027 года. При этом около 14 км обновленной дороги сдадут в эксплуатацию уже в ноябре 2026-го.
Там заменят водопропускные трубы, уложат асфальтовое покрытие, расчистят полосы отвода и обустроят три остановочных пункта с освещением. Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей Вельского района и повысить безопасность дорожного движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.