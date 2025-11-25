В Архангельской области отремонтируют 27 км трассы Коноша — Вельск

Работы проведут на отрезке протяженностью 27 км от поворота на поселок Солгинский до села Пежма. Полностью завершить ремонт планируют к концу октября 2027 года. При этом около 14 км обновленной дороги сдадут в эксплуатацию уже в ноябре 2026-го.