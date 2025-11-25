Ричмонд
В Ростовской области заведут дело из-за проблем с лекарством для ребенка-инвалида

На Дону двухлетний малыш перестал получать жизненно важное лекарство.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело заведут в Ростовской области в связи с ненадлежащем медицинским обеспечением ребенка-инвалида. На ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин.

— Ранее донские следователи вели процессуальную проверку. Теперь требуется возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает информационный центр федерального Следкома.

По данным СК, разбираться в ситуации начали после жалобы матери двухлетнего мальчика. Женщина сообщила, что ее малыш нуждается в приеме определенного медицинского препарата, но сотрудники профильных структур его вовремя не закупили. На замену предложили аналоги, но мать ребенка с этим не согласилась. Известно, что суд поддержал ребенка, но лекарство все еще не выдали.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин также потребовал провести проверку из-за отказа в выдаче лекарства девятилетней девочке.

