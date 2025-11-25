В Ростовской области заведут дело из-за проблем с лекарством для ребенка-инвалида

По данным СК, разбираться в ситуации начали после жалобы матери двухлетнего мальчика. Женщина сообщила, что ее малыш нуждается в приеме определенного медицинского препарата, но сотрудники профильных структур его вовремя не закупили. На замену предложили аналоги, но мать ребенка с этим не согласилась. Известно, что суд поддержал ребенка, но лекарство все еще не выдали.