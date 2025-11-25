Жительница Челябинской области узнала бабушку на афише концерта в местном ДК

В Озерске Челябинской области местная жительница Ирина рассматривала афишу юбилейного концерта ансамбля «Big Band Виктора Завьялова» и неожиданно узнала на ней свою бабушку. На постере использовали архивные кадры 1960-х годов с артистами, и среди них оказалась молодая Нина Сажина — ее бабушка, о вокальном прошлом которой семья почти ничего не знала. Родные были уверены, что женщина работала только детским стоматологом и никогда не выступала на сцене.
— Постер нам прислала знакомая семьи. Она первая узнала бабушку на снимке… Мы не знали, что она пела с ансамблем, она работала детским стоматологом, — рассказала hornews.com внучка Ирина.
После сравнения фото с семейным архивом сомнений не осталось: Нина действительно участвовала в выступлениях оркестра, который в то время назывался «Ровесник». Судя по снимкам, Сажину могли пригласить как сильную вокалистку — в ДК «Маяк» она занималась пением и выступала с другими солистками. Родные признаются, что знают об этом периоде совсем мало: прошло почти 60 лет, да и сама Нина уже давно ушла из жизни. Но находка стала для семьи важным и неожиданным напоминанием о том, какой яркой и музыкальной была ее молодость.