Жительница Челябинской области узнала бабушку на афише концерта в местном ДК

После сравнения фото с семейным архивом сомнений не осталось: Нина действительно участвовала в выступлениях оркестра, который в то время назывался «Ровесник». Судя по снимкам, Сажину могли пригласить как сильную вокалистку — в ДК «Маяк» она занималась пением и выступала с другими солистками. Родные признаются, что знают об этом периоде совсем мало: прошло почти 60 лет, да и сама Нина уже давно ушла из жизни. Но находка стала для семьи важным и неожиданным напоминанием о том, какой яркой и музыкальной была ее молодость.