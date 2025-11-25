Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вкусная работа: заместитель министра Омской области пошел по ресторанам

Приятное гастрономическое путешествие по элитным точкам омского общепита случилось у Владимира Путия в рамках Всероссийского фестиваля русской кухни.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завершилась первая неделя смотра-конкурса блюд русской кухни, который проходит в рамках Всероссийского фестиваля русской кухни. Среди членов жюри оказался заместитель министра промышленности и торговли Омской области Владимир Путий.

Экспертная группа посетила уже семь омских ресторанов, чтобы оценить авторские интерпретации традиционных рецептов. В каждом заведении шеф-повара представили на суд экспертов свои блюда, приготовленные с соблюдением различных техник в современном и традиционном прочтении.

«Мы видим огромный энтузиазм и профессионализм участников. Каждое блюдо — это не просто кулинарное произведение, а история, которая через вкус и подачу рассказывает о нашем богатом гастрономическом наследии. Особенно ценно, что многие рестораны делают акцент на использовании локальных продуктов», — цитирует Владимира Путия пресс-служба министерства промышленности и торговли Омской области.

Жюри оценивали блюда по шести ключевым критериям: вкус и аромат, оформление, сервировка, уникальность рецепта, использование местных ингредиентов и сохранение русских традиций. А до 28 ноября комиссия посетит еще 5 омских гастрономических площадок. Также в ведомстве отметили, что итоги конкурса и имена победителей во всех номинациях будут объявлены в начале декабря.