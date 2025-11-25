Вкусная работа: заместитель министра Омской области пошел по ресторанам

В Омской области завершилась первая неделя смотра-конкурса блюд русской кухни, который проходит в рамках Всероссийского фестиваля русской кухни. Среди членов жюри оказался заместитель министра промышленности и торговли Омской области Владимир Путий.
Экспертная группа посетила уже семь омских ресторанов, чтобы оценить авторские интерпретации традиционных рецептов. В каждом заведении шеф-повара представили на суд экспертов свои блюда, приготовленные с соблюдением различных техник в современном и традиционном прочтении.
«Мы видим огромный энтузиазм и профессионализм участников. Каждое блюдо — это не просто кулинарное произведение, а история, которая через вкус и подачу рассказывает о нашем богатом гастрономическом наследии. Особенно ценно, что многие рестораны делают акцент на использовании локальных продуктов», — цитирует Владимира Путия пресс-служба министерства промышленности и торговли Омской области.
Жюри оценивали блюда по шести ключевым критериям: вкус и аромат, оформление, сервировка, уникальность рецепта, использование местных ингредиентов и сохранение русских традиций. А до 28 ноября комиссия посетит еще 5 омских гастрономических площадок. Также в ведомстве отметили, что итоги конкурса и имена победителей во всех номинациях будут объявлены в начале декабря.