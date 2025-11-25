До 98 тысяч рублей: власти Башкирии прогнозируют рост среднемесячной зарплаты

Власти Башкирии прогнозируют рост заработных плат в республике на 7−11% ежегодно в течение ближайших трех лет. Об этом на сегодняшнем заседании парламента региона заявил министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
По словам чиновника, к 2028 году среднемесячная заработная плата в Башкирии достигнет 98 тысяч рублей. Он отметил, что в прогнозе социально-экономического развития республики заложено сокращение отставания от среднероссийского уровня доходов.
С учетом динамики заработной платы темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения в среднесрочный период оценивается в интервале от 103 до 104,6%. Все это, по словам Муратова, позволит увеличить уровень благосостояния населения в республике на 11,4%.
Министр пояснил, что на повышение зарплат в первую очередь повлияет опережающее увеличение минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года МРОТ повысится на 20,7%, что поспособствует росту заработных плат у примерно 93 тысяч работников бюджетного сектора.
Кроме того, в 2025 и 2026 годах размеры тарифных ставок работников будут проиндексированы на 9 и 7,6% соответственно.
Муратов также сообщил, что ситуация на рынке труда республики будет улучшаться благодаря низкому уровню безработицы (1,5−1,7% в ближайшие три года), реализации кадровых программ, таких как «Башкирская вахта», а также обучению и переобучению работников оборонно-промышленного комплекса.
