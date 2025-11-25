В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты

«Проведено 466 контрольно-надзорных мероприятий (в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по организации общественного питания в Республике Крым (218 субъектов) и г. Севастополе (41 субъект)», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, среди основных нарушений — отсутствие маркировки на продукцию, а также ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйца и молочную продукцию. Предпринимателям вынесено 227 предостережений.
Проверки прошли в Севастополе, Керчи, Красноперекопске и Симферополе.
Как сообщалось ранее, в Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции.