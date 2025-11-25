В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы проверили 466 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.