В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы проверили 466 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

«Проведено 466 контрольно-надзорных мероприятий (в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по организации общественного питания в Республике Крым (218 субъектов) и г. Севастополе (41 субъект)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, среди основных нарушений — отсутствие маркировки на продукцию, а также ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйца и молочную продукцию. Предпринимателям вынесено 227 предостережений.

Проверки прошли в Севастополе, Керчи, Красноперекопске и Симферополе.

Как сообщалось ранее, в Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции.