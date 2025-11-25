В поселке Кез Удмуртской Республики к декабрю достроят спорткомплекс

Специалисты уже установили металлическую конструкцию здания, наладили систему водоотведения, выполнили стяжку полов, смонтировали светильники в спортивном зале. Сейчас там обустраивают вентиляцию, укладывают паркет и асфальтируют прилегающую территорию. В новом ФОКе будут проводить уроки физкультуры для школьников и откроют спортивные секции, в том числе по футболу, волейболу и баскетболу.