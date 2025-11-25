Ричмонд
В поселке Кез Удмуртской Республики к декабрю достроят спорткомплекс

Там будут проводить занятия для школьников и организуют работу секций по футболу, волейболу и баскетболу.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в поселке Кез в Удмуртской Республике достроят к 1 декабря 2025 года, сообщили в администрации Кезского района. Инфраструктуру для поддержания здорового образа жизни в нашей стране развивают в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России».

Специалисты уже установили металлическую конструкцию здания, наладили систему водоотведения, выполнили стяжку полов, смонтировали светильники в спортивном зале. Сейчас там обустраивают вентиляцию, укладывают паркет и асфальтируют прилегающую территорию. В новом ФОКе будут проводить уроки физкультуры для школьников и откроют спортивные секции, в том числе по футболу, волейболу и баскетболу.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.