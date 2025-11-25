В Самарской области в районной больнице обновили автопарк

В Кинельскую центральную районную больницу привезли 8 новых автомобилей. В регионе продолжают обновлять автопарк медицинских учреждений, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.
— В районную больницу поставили 5 машин «Lada Granta» и 3 специализированных автомобиля «ГАЗ Соболь». Обновление автопарка происходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — отметили в сообщении.
Автотранспорт активно используется для доставки медицинских бригад, включая выезды на дом. Кроме того, машины помогают транспортировать пациентов из удаленных населенных пунктов. Одним из таких автомобилей является «ГАЗ Соболь», закрепленный за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где живет около 3 тысяч человек.