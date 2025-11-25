В Самарской области в районной больнице обновили автопарк

Автотранспорт активно используется для доставки медицинских бригад, включая выезды на дом. Кроме того, машины помогают транспортировать пациентов из удаленных населенных пунктов. Одним из таких автомобилей является «ГАЗ Соболь», закрепленный за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где живет около 3 тысяч человек.