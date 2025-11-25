В Евпатории временно снизится качество воды из-за запуска нового водовода

В Евпатории возможны временные проблемы с качеством воды из-за запуска нового участка водовода, предупредили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
Сегодня, 25 ноября, в рамках госпрограммы по капитальному ремонту магистрального водовода в эксплуатацию введен второй участок длиной 2,2 километра. Он проходит от территории бывшего «СольПрома» до СПТУ № 46.
«В связи с проводимыми работами возможно небольшое ухудшение качества питьевой воды по органолептическим показателям (мутность и цветность)», — сообщили на предприятии «Вода Крыма».
Показатели качества воды восстановятся и придут в норму в течение нескольких дней.