«Шипела не персонал»: волонтеры спасли норку, поселившуюся в сетевых магазинах

В Саратове волонтерам потребовалось два дня, чтобы спасти норку, забравшуюся в сетевой магазин в Заводском районе. Она шипела на персонал и пряталась в укромных местах. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на волонтеров «Дикого леса».
— 22 ноября один из добровольцев отправился на поиски зверька. Однако из-за большого количества товаров и щелей в стенах его не удалось выманить. Операция завершилась безрезультатно, — пишут журналисты.
Лишь на следующий день норка сама перебралась через отверстия в стенах в соседний магазин. На этот раз волонтеру потребовалось несколько часов, чтобы поймать ее и выпустить на волю. Сейчас с животным все хорошо.
