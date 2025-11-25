Ричмонд
«Шипела не персонал»: волонтеры спасли норку, поселившуюся в сетевых магазинах

Волонтеры спасли норку в магазине Саратова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове волонтерам потребовалось два дня, чтобы спасти норку, забравшуюся в сетевой магазин в Заводском районе. Она шипела на персонал и пряталась в укромных местах. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на волонтеров «Дикого леса».

— 22 ноября один из добровольцев отправился на поиски зверька. Однако из-за большого количества товаров и щелей в стенах его не удалось выманить. Операция завершилась безрезультатно, — пишут журналисты.

Лишь на следующий день норка сама перебралась через отверстия в стенах в соседний магазин. На этот раз волонтеру потребовалось несколько часов, чтобы поймать ее и выпустить на волю. Сейчас с животным все хорошо.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что все последствия мощного шторма, который обрушился на Листвянку в ночь с 23 на 24 ноября, полностью устранены.